Il Mandorlo in fiore punta sull' effetto wow | ecco quanto costerà la danza dei droni luminosi sulla Valle

Per l'edizione 2026, il Mandorlo in Fiore prevede una spettacolare dimostrazione con droni luminosi sopra la Valle dei Templi, creando un effetto “wow” nel cielo. L'evento non si limiterà all'illuminazione naturale della luna, ma includerà questa nuova performance che richiede un investimento economico ancora da definire. La manifestazione si svolgerà come di consueto, con numerose iniziative dedicate alla fioritura degli agrumi.

Il fascino dell'alta tecnologia ha un prezzo non di poco conto che verrà coperto con gli introiti dell'imposta di soggiorno. La cifra però include anche la gestione tecnica e le riprese video Il Mandorlo in Fiore punta tutto sull'effetto "wow". Per l'edizione 2026, il cielo sopra i templi non sarà illuminato soltanto dalla luna. Una danza sincronizzata di droni luminosi si prepara infatti a prendersi la scena. Si tratta di un progetto ambizioso che trasforma la tradizione in un evento digitale. La macchina organizzativa di Palazzo dei Giganti ha rotto gli indugi per lo show. L'incarico è stato affidato direttamente a una società agrigentina, la Gap srl.

Droni sulla Valle, via Atenea in festa e mercatini raddoppiati: così cambia il Mandorlo in fioreLa 78esima edizione del Mandorlo in fiore non sarà soltanto un cartellone di spettacoli.

Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto EmpedocleNel fine settimana conclusivo della festa del Mandorlo in Fiore tornano i collegamenti turistici lungo la Ferrovia dei Templi tra Agrigento, la Valle...

