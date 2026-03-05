Scuole pressing di FI sulla sicurezza | Più luci e sistemi smart alle strisce

Forza Italia ha avanzato una richiesta per migliorare la sicurezza nelle scuole, proponendo l’installazione di luci e sistemi smart alle strisce pedonali. In particolare, si chiede di adottare il sistema Apl Smart presso gli attraversamenti frequentati dagli studenti. La proposta coinvolge interventi mirati per rendere più visibili le zone di attraversamento e aumentare la sicurezza dei pedoni.

Forza Italia chiede l'installazione del sistema Apl Smart agli attraversamenti pedonali. A sollevare il problema è il dipartimento provinciale sicurezza di Forza Italia con la responsabile Mariarosaria Tedesco assieme ai membri Giuseppe Pagliani, Christopher Marchetti, Raffaele Rizzo, Marco Marzocchini, Anna Cigarini, Matteo Baddi Badari, Stefania Cacciani e Corrado Pioppi. Il dipartimento sicurezza di Forza Italia ha ricevuto una segnalazione urgente per la mancanza di " adeguati sistemi di sicurezza stradale – si legge in una nota – negli attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi scolastici del comune di Rubiera. Si tratta di una criticità che non può essere ignorata in quanto coinvolge direttamente la sicurezza di circa mille studenti ogni giorno".