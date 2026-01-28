Benevento in campo a Caravaggio i tifosi giallorossi del Centro-Nord si mobilitano | ecco il numero dei biglietti già venduti

I tifosi del Benevento nel centro-nord si preparano a seguire la squadra a Caravaggio. I biglietti venduti finora sono molti, e la voglia di sostenere i giallorossi è già forte. La retrocessione dalla Serie B alla C non ha spento l’entusiasmo dei supporter che vogliono essere presenti alla prossima trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti La sciagurata retrocessione dalla B alla C non ha avuto effetti nefasti solo sul campo, ma si è portata dietro una conseguenza importante per i tanti tifosi del Benevento che risiedono nel centro-nord. Se nella massima serie ed in quella Cadetta le occasioni per vedere dal vivo i giallorossi erano state tantissime, con la divisione territoriale della Lega Pro in Nord, Centro e Sud dei tre gironi di fatto sono venute meno decine di trasferte alle quali potevano assistere i tanti sanniti che abitano dalla Toscana in su. Un impatto negativo mitigato in piccolissima parte dalla presenza di una squadra B in ognuno dei raggruppamenti che ha riportato dietro l’orologio di qualche anno facendo di nuovo partire la macchina organizzativa che era solita mettersi in moto a cadenza quindicinale con il Benevento in A e in B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

