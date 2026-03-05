Chi è Luca Spada l’autista soccorritore indagato per l’omicidio volontario di anziani in ambulanza

Luca Spada, autista soccorritore della Croce Rossa nel comitato di Forlimpopoli-Bertinoro, è stato indagato per l’omicidio volontario di anziani trasportati in ambulanza. La vicenda riguarda le operazioni di soccorso effettuate con il veicolo di emergenza tra Forlì e le zone limitrofe. La sua posizione giudiziaria è attualmente al centro di un procedimento legale in corso.

Forlì, 5 marzo 2026 – Luca Spada è un autista soccorritore dipendente della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. In questi giorni è in mezzo alla bufera, in quanto indagato per omicidio volontario continuato e premeditato di alcuni pazienti anziani. Accusa molto grave e che potrebbe comportare l’ergastolo. L’accusa e l’inchiesta forlivese, mossesi dopo segnalazione di alcuni colleghi alla Procura nella primavera del 2025 di cui però Spada dice di non essere al corrente, lo imputano di aver ucciso cinque anziani – ma ci sarebbero altri tre casi sospetti, oggetto di verifiche –, siringandoli in ambulanza e provocando così l’effetto bolla d’aria, o manipolandone le vie respiratorie, nei momenti in cui venivano trasportati dalla casa di riposo all’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

