Lotto i numeri del film di Peppe Iodice escono sulla ruota di Napoli

Nella ruota di Napoli, alcuni numeri sono stati estratti e collegati a un film del regista Peppe Iodice. Il film ha portato fortuna a diverse persone che hanno deciso di puntare sui numeri che sono apparsi nella pellicola. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di gioco e tra i tifosi del film. Nessun dettaglio è stato fornito sui numeri specifici o sui risultati delle estrazioni.