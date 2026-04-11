Lotto i numeri del film di Peppe Iodice escono sulla ruota di Napoli
Nella ruota di Napoli, alcuni numeri sono stati estratti e collegati a un film del regista Peppe Iodice. Il film ha portato fortuna a diverse persone che hanno deciso di puntare sui numeri che sono apparsi nella pellicola. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di gioco e tra i tifosi del film. Nessun dettaglio è stato fornito sui numeri specifici o sui risultati delle estrazioni.
Peppe Iodice sbanca anche al Lotto. Il suo film, infatti, ha portato fortuna a tanti fan che hanno deciso di giocare alcuni numeri comparsi proprio nella pellicola. Una grande soddisfazione per l'attore che ha festeggiato con un post sui social i numeri estratti lo scorso 7 aprile..""MI BATTE IL.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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