Peppe Iodice in sala per film Mi batte il Corazon nei The Space di Nola e Napoli

Nel fine settimana, Peppe Iodice sarà presente nelle sale dei The Space di Nola e Napoli per la proiezione del film “Mi batte il Corazon”. La programmazione nei cinema locali continua con eventi speciali pensati per offrire al pubblico una selezione di film rappresentativi della stagione italiana. Le proiezioni sono aperte al pubblico e si svolgono in orari diversi nelle due città.

Prosegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Giovedì 19 marzo, infatti, alle ore 18:20, Peppe Iodice saluterà gli ospiti presenti al multisala di Nola prima della proiezione del nuovo film “Mi batte il Corazon”. Sempre il 19 marzo, alle ore 20:00, l’attore sarà presente per i saluti prima della proiezione anche nel multisala di Napoli, insieme al regista Francesco Prisco e all’attrice Ivana Lotito. È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema ai seguenti link dedicati: IL FILM, Sinossi:Peppe Iovine (Peppe Iodice), giornalista di una piccola emittente locale, conduce una vita tranquilla e mediocre, finché viene colto da infarto e muore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

‘Mi batte il corazon’, Peppe Iodice in sala dal 19 marzoTempo di lettura: 2 minuti Arriva nei cinema dal 19 marzo ‘Mi batte il corazon’, il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a...

The Space Cinema Napoli e Nola: anteprime di mezzanotte a Natale per “Buen Camino”, il nuovo film di Checco ZaloneNella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, alle ore 00:05, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in...

Altri aggiornamenti su Peppe Iodice

Temi più discussi: Mi batte il corazon, Peppe Iodice in sala dal 19 marzo; 'Mi batte il corazon': Il debutto di Peppe Iodice al cinema; Mi batte il corazon, quando esce il film con Peppe Iodice: trailer, trama e cast; Gabriele Esposito, il 22 aprile al Troisi - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online.

Peppe Iodice in sala per il film: Mi batte il corazonProsegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Giovedì 19 ... napolivillage.com

'Mi batte il corazon', Peppe Iodice in sala dal 19 marzoArriva nei cinema dal 19 marzo 'Mi batte il corazon', il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. (ANSA) ... ansa.it

Arriva nei cinema dal 19 marzo 2026 “Mi batte il corazon”, il primo film da protagonista di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. La commedia diretta dallo stesso Prisco, trae ispirazione dallo sp - facebook.com facebook

Gli ospiti della 1ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. Giocheranno col cast fisso, composto da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Da mercoledì x.com