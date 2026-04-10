Tempo di lettura: 2 minuti Dal grande schermo alla realtà. I numeri al Lotto presenti nel film “Mi batte il corazon”, il film che segna l’esordio al cinema del comico napoletano Peppe Iodice, sono usciti davvero sulla ruota di Napoli proprio nei giorni in cui la pellicola è arrivata nelle sale italiane. Nella scena in cui giocano a tombola vengono estratti il 48, il 16, il 29 e il 67, che sono valsi un ambo (48 e 16) sulla ruota di Napoli uscito il 7 aprile. Una coincidenza che arriva mentre il film continua a raccogliere un buon riscontro al botteghino. La commedia diretta da Francesco Prisco, uscita nelle sale il 19 marzo, ha già superato quota 120mila spettatori, confermando il forte legame tra Iodice e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal cinema al Lotto: i numeri di “Mi batte il corazon” escono davvero sulla ruota di Napoli

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Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 4 aprile. Nessun 6 o 5+1; Rinasce il Teatro delle Palme e celebra i suoi 100 anni di storia; Finale: Allegro di Emanuela Piovano: proiezione speciale al Cinema Romano di Torino; Film al cinema ad Aprile 2026: tutti i titoli più attesi e le date.

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