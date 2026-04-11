L' Orto in balcone | piante e api in città

Sabato 18 aprile 2026, presso l’Orto Botanico di Catania, si terrà un workshop intitolato “L’Orto in balcone: piante e api in città”. L’evento, organizzato da Officine Culturali, si svolgerà dalle 16:30 alle 18:30 e si rivolge a chi ha interesse a coltivare piante in spazi piccoli come i balconi. Durante l’incontro verranno approfonditi aspetti legati alla coltivazione domestica e al ruolo delle api in ambiente urbano.

Sabato 18 aprile 2026, dalle 16:30 alle 18:30, un nuovo workshop a cura di Officine Culturali per tutte le appassionate e gli appassionati del verde all’Orto Botanico di Catania: “L’Orto in balcone: piante e api in città”, un laboratorio dedicato alla coltivazione domestica e al rapporto tra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it "Curare se stessi attraverso la cura delle piante", l'orto terapeutico aiuta 10 fragili al reinserimento socialeAttualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento... Uccelli, api e pipistrelli “assunti” come sentinelle in città: progetto da 860 mila euroApi che misurano la qualità dell’ambiente, pipistrelli come alleati contro il degrado urbano, uccelli trasformati in indicatori della biodiversità. Urban Beekeeping: Small Spaces, Big Impact