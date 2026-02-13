Garlasco Roberta Bruzzone entra nella villetta del delitto | Ci sono anomalie

Roberta Bruzzone visita la villetta di Garlasco, dove si è consumato il delitto, perché ha rilevato alcune anomalie nelle prove raccolte. La criminologa si è recata sul luogo con l’obiettivo di analizzare i dettagli che potrebbero aver sfuggito agli investigatori, portando alla luce elementi che potrebbero cambiare la direzione delle indagini. Un esempio concreto è la presenza di tracce diDNA insolite trovate in punti chiave della casa, che potrebbero suggerire la presenza di una persona non ancora identificata.

Il panorama mediatico italiano del 13 febbraio 2026 è dominato da una notizia che riapre una delle ferite più profonde della cronaca nera nazionale. A distanza di quasi venti anni dal tragico evento, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori grazie a un evento eccezionale documentato dalle telecamere di Quarto Grado. La nota criminologa Roberta Bruzzone ha infatti ottenuto l'accesso, per la prima volta in assoluto, all'interno della villetta di via Giovanni Pascoli, luogo dove nell'agosto del 2007 perse la vita la giovane Chiara Poggi. Questo sopralluogo non rappresenta soltanto un momento di forte impatto televisivo, ma si pone l'obiettivo ambizioso di analizzare con tecnologie moderne e occhio critico i dettagli di una scena del crimine che ha segnato la storia giudiziaria del nostro Paese.