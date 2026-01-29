Forza Venite Gente il musical su San Francesco in scena al Don Bosco

Domenica sera il teatro di via Roma si riempie per uno spettacolo molto atteso: “Forza venite gente”, il musical su San Francesco che torna in scena al Don Bosco. La rappresentazione inizia alle 20 e promette di coinvolgere il pubblico con le sue scene e musiche dedicate al santo di Assisi.

Torna il musical al Don Bosco. Domenica 1 febbraio alle ore 20 il teatro di via Roma ospita uno dei classici più apprezzati dalla critica e applauditi dal pubblico: Forza venite gente. Si tratta un musical incentrato sulla vita di San Francesco d'Assisi che vide la sua prima rappresentazione nel 1981 grazie alla regia di Mario Castellacci. Per la precisione, debuttò il 9 ottobre 1981 al Teatro Unione di Viterbo. Da quel giorno la storia di questo musical è caratterizzata da 46 anni di repliche e successi. L'edizione più famosa, dalla quale è anche stata tratta la registrazione ufficiale, è quella messa in scena la sera dell'11 agosto 1990 sul sagrato della Basilica Superiore di S.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il 17 dicembre alle 21, al Teatro del Fuoco, va in scena ‘Forza Venite Gente’, un musical italiano dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi.

Don Francesco Cristofaro ha avuto un breve ma significativo incontro con Papa Leone XIV, durante il quale ha consegnato una copia del suo libro “Venite a me”, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Teatro Romano - Forza Venite Gente Un musical sulla vita di San Francesco

Sabato 24 gennaio la prima, con un ospite speciale in platea: Michele Paulicelli, lo storico “Francesco” di Forza Venite Gente. Il musical torna in scena nella Parrocchia Santa Felicita e Figli Martiri in occasione del Giubileo francescano indetto da Papa Leon - facebook.com facebook

Sabato 30 gennaio a Fidene torna “Forza Venite Gente” Nell’anno del Giubileo francescano, la parrocchia di Sante Felicita e Figli Martiri ripropone il musical dedicato al Poverello. Il parroco: «Occasione per fare comunità e annunciare il Vangelo» x.com