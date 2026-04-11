L' Onda Pride riparte da Sanremo Gabriele Piazzoni di Arcigay | Da oggi saremo in piazza in decine di città grandi e piccole per dire che un' altra Italia è possibile Quella che non ha paura delle diversità

L'Onda Pride inizia da Sanremo con un evento che segna il primo appuntamento della stagione. Gabriele Piazzoni di Arcigay annuncia che a partire da oggi ci saranno presidi e manifestazioni in diverse città italiane, grandi e piccole. L'obiettivo è portare in piazza il tema delle diversità, con un messaggio di apertura e inclusione. Da maggio, l'evento si svilupperà lungo tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud.

Sono già 42 i Pride che hanno annunciato la propria data, con l'obiettivo di superare il record di 60 cortei dello scorso anno. Da maggio a settembre, l'Onda Pride attraverserà l'Italia da Nord a Sud: da Roma a Milano, da Palermo a Bologna, fino ad Aosta. «Noi viviamo in un'Italia dove non solo due persone dello stesso sesso non hanno accesso al matrimonio, ma addirittura la tv pubblica sdogana l'insulto “finocchio” a cavallo del tg», continua Piazzoni. «Un' Italia dove il governo Meloni dice “no” al matrimonio egualitario, “no” al riconoscimento dei figli delle coppie arcobaleno, “no” all'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, e ostacola in ogni modo i percorsi di affermazione di genere delle persone trans.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'Onda Pride riparte da Sanremo, Gabriele Piazzoni di Arcigay: «Da oggi saremo in piazza, in decine di città grandi e piccole, per dire che un'altra Italia è possibile. Quella che non ha paura delle diversità» “Vi parlo da non sportiva, da donna che ha una rotula che si stacca come le medaglie che vincete…. Vedervi fa pensare che un mondo diverso sia possibile”: la letterina di Littizzetto per le atlete delle OlimpiadiÈ l’omaggio che l’attrice e comica ha voluto fare alle atlete dal salotto di Che tempo che fa, in onda sul Nove. Daria Bignardi: «Gisèle Pelicot ci ha dimostrato da che parta deve stare la vergogna: mai da quella delle vittime»Questo articolo su Gisèle Pelicot è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.