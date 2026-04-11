Secondo fonti di intelligence statunitense riportate da CNN, la Cina si starebbe preparando a consegnare all’Iran nuovi sistemi di difesa aerea nelle prossime settimane. La notizia viene diffusa in un momento di crescente tensione tra le nazioni coinvolte in questioni di sicurezza regionale e internazionale. La consegna di questi sistemi rappresenterebbe un passo importante nelle relazioni tra i due paesi e potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri militari in Medio Oriente.

Secondo informazioni di intelligence statunitense citate da CNN, la Cina si starebbe preparando a fornire all’Iran nuovi sistemi di difesa aerea nelle prossime settimane. La notizia, riportata dall’emittente americana sulla base di tre fonti a conoscenza delle recenti valutazioni riservate, apre un nuovo fronte di tensione nello scacchiere geopolitico internazionale, proprio mentre si tenta di consolidare una fragile tregua tra Teheran e Washington. Si tratterebbe, secondo le fonti, di sistemi missilistici antiaerei portatili a spalla, noti come MANPADS, capaci di rappresentare una minaccia significativa per velivoli militari a bassa quota.... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - CNN: intelligence USA, la Cina pronta a fornire nuovi sistemi di difesa aerea all’Iran. Cresce la tensione globale

«La Cina è pronta a fornire assistenza finanziaria e missili all'Iran». L'allarme della Cnn sul conflitto in Medio OrienteLa Cina potrebbe essere pronta a sostenere l’Iran con aiuti economici e forniture tecniche utili anche ai programmi missilistici.

L'Esercito riceve i nuovi sistemi di difesa aereaSAMP/T New Generation e GRIFO per potenziare le capacità di contrasto delle moderne minacce provenienti dalla terza dimensione.

Temi più discussi: Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino la leader dell'opposizione taiwanese; Intelligence USA: la Cina prepara una spedizione di armi all'Iran nel mezzo di un fragile cessate il fuoco; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Espande le sue infrastrutture strategiche. La mossa segreta della Cina sulle armi nucleari.

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Qualcuno è stato in Cina ad agosto Più o meno solite destinazioni. Caldo proibitivo che rovina il viaggio o tutto sommato gestibile - facebook.com facebook

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