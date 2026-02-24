Meglio tenere i piumini a portata di mano | le previsioni indicano un ritorno del maltempo con il mese di marzo che sarà segnato da forti sbalzi termici piogge intense e un freddo che non darà tregua per diversi giorni

Le previsioni meteo annunciano un ritorno del maltempo, causato da un fronte freddo proveniente da nord. Le temperature subiranno forti oscillazioni, con piogge abbondanti e giorni freddi che si protrarranno per diverse settimane. Dopo un periodo di giornate più miti e soleggiate, il clima cambierà rapidamente, portando condizioni più instabili. Gli esperti consigliano di preparare i vestiti caldi e di monitorare gli aggiornamenti delle previsioni.

T ra giornate più lunghe e temperature più tiepide, l’inverno sembrava ormai agli sgoccioli, con i primi timidi segnali di primavera pronti a sbocciare. Eppure, guardando quello che succede sopra il Polo Nord, le notizie non sono così rassicuranti per chi ha già messo via il cappotto pesante. Lassù, in alto nell’atmosfera, sta succedendo qualcosa di insolito che potrebbe rimescolare le carte proprio all’inizio di marzo. Il protagonista di questa vicenda è il Vortice polare, e i segnali che invia dicono che la stagione fredda ha ancora qualche asso nella manica. New York paralizzata dalla neve: Times Square sotto la bufera X Il colpo di coda dell’inverno: perché potrebbe tornare il grande gelo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Prima perturbazione del 2026: arriva freddo, piogge intense e maltempoAll'inizio del 2026, l'Italia si trova ad affrontare una prima perturbazione che interessa principalmente le regioni centrali e meridionali.