Tutto pronto per il Vinitaly a Verona Lollobrigida | Il settore tiene e il vino non è una sostanza nociva

Domani, 11 aprile, si apre a Verona il Vinitaly, l’evento internazionale dedicato al vino. Lollobrigida ha dichiarato che il settore vinicolo resiste e che il vino non è una sostanza nociva. L’anteprima si svolge nelle Gallerie Mercatali e coinvolge operatori, produttori e appassionati del settore. La manifestazione prosegue nei giorni successivi con esposizioni, degustazioni e incontri legati al mondo del vino italiano e internazionale.

Riflettori puntati sull’anteprima di Vinitaly che domani, 11 aprile alle Gallerie Mercatali di Verona, avrà la sua vernice ufficiale con la 15ª edizione di OperaWine, alla presenza di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo; Matteo Zoppas, presidente ITA-Italian Trade Agency; Damiano Tommasi, sindaco di Verona; Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona. Oltre a quella dei vertici di Veronafiere: Federico Bricolo (presidente), Barbara Ferro (amministratrice delegata) e Gianni Bruno (direttore generale vicario).... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tutto pronto per il Vinitaly a Verona, Lollobrigida: “Il settore tiene e il vino non è una sostanza nociva” Leggi anche: Presentato Vinitaly and the City a Verona: «Un’esperienza immersiva che unisce l’Italia attraverso il vino» Vinitaly: 164 cantine siciliane sbarcano a Verona tra storia e vinosi prepara a occupare una posizione centrale nella 58esima edizione del Vinitaly, il grande appuntamento internazionale dedicato al vino e ai... Temi più discussi: Regolarità Gruppo 5. Tutto pronto per il via alla stagione 2026; Progetto EHLA: tutto pronto per l'Active day; Federazione Italiana di Bocce - Tutto pronto per il 4° Torneo Integrato di Pétanque; Tutto pronto per il pellegrinaggio Oftal. Tutto pronto per il rientro della Orion di Artemis 2: ecco come seguirlo onlineL’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è previsto per le 2.07 di domani mattina, ora italiana. Negli Stati Uniti sarà quindi ancora la serata del 9 aprile 2026, che segnerà la conclusione della storica mis ... repubblica.it Golf, Augusta apre le sue porte. Tutto pronto per il MastersTutto pronto questa settimana per il The Masters, primo dei 4 major in stagione, che si disputerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile come di consueto sui ... oasport.it Allerta antiaerea all’alba in Israele. Tutto pronto per il via alle trattative di pace in Pakistan #Mondo - facebook.com facebook Arena Puccini si trasferisce all’Ippodromo, tutto pronto per il cinema sotto le stelle x.com