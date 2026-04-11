Lodi picchia il fondo | multe stradali ai minimi in Lombardia

Nel corso del 2025, il comune di Lodi ha raccolto 215mila euro dalle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada, cifra che rappresenta il minimo in Lombardia. Questo dato si riferisce all’intero anno e riguarda l’incasso totale delle multe stradali nel territorio comunale. La cifra è stata comunicata ufficialmente e confrontata con gli altri comuni della regione, evidenziando una diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Nel corso dell’intero anno 2025, il comune di Lodi ha registrato la cifra più bassa in Lombardia per quanto riguarda l’incasso derivante dalle sanzioni amministrative legate al Codice della Strada, fermandosi a un totale di 215mila euro. Questo dato, che emerge dall’analisi dei flussi del sistema Siope, pone la città lodigiana all’ultimo posto della classifica regionale per proventi da multe, evidenziando una discrepanza profonda rispetto ai grandi centri urbani e alle realtà turistiche della regione. Un divario netto tra le grandi metropoli e i centri minori. Le dinamiche dei proventi stradali in Lombardia mostrano una distribuzione estremamente eterogenea tra i vari capoluoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodi picchia il fondo: multe stradali ai minimi in Lombardia Leggi anche: Multe stradali, incassi record: +23% in tre anni. Ai Comuni 1,77 miliardi nel 2025 Leggi anche: Fondo per il trasporto pubblico, Lucente: “Mi aspetto di più per la Lombardia, basta smenarci dai 50 ai 70 milioni”