Locatelli a DAZN | Dobbiamo essere tranquilli e intelligenti e analizzare tutto Scudetto? Queste sono le partite che fanno la differenza

Manuel Locatelli, durante un’intervista a DAZN, ha sottolineato l’importanza di mantenere calma e attenzione nei momenti decisivi. Secondo il centrocampista, analizzare con attenzione ogni dettaglio è fondamentale per affrontare al meglio le sfide in corso. La sua riflessione si concentra sull'importanza delle partite chiave, considerate decisive nel percorso verso lo scudetto. Un approccio sobrio e riflessivo, volto a mantenere concentrazione e lucidità.

Locatelli a DAZN: «Dobbiamo essere tranquilli e intelligenti e analizzare tutto». Le dichiarazioni del capitano della Juventus dopo Cagliari. Locatelli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA – « Dovevamo essere più cattivi negli ultimi metri. L’abbiamo fatta girare, abbiamo accerchiato, bisogna analizzare che dovevamo essere più cattivi negli ultimi metri » SCUDETTO – « Manca vincere queste partite, sono quelle che ti fanno fare la differenza. Bisogna essere tranquilli e intelligenti e analizzare tutto. Oggi era da sbloccare e non siamo riusciti, lo step è questo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

