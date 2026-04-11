La missione Artemis II si è conclusa con successo dopo dieci giorni nello spazio e il ritorno dell’equipaggio sulla Terra. La navicella ha compiuto un viaggio oltre l’orbita terrestre, attraversando lo spazio per una durata totale di dieci giorni. Il rientro è avvenuto senza problemi, segnando un risultato positivo per il programma di esplorazione lunare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Missione completata dopo dieci giorni nello spazio. Si è conclusa con successo la missione Artemis II, che ha riportato sulla Terra il suo equipaggio dopo dieci giorni oltre l’orbita terrestre. La capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego, segnando la fine di un viaggio lungo 694.481 miglia. La missione ha stabilito un nuovo record: è stata infatti superata la distanza raggiunta dall’Apollo 13 nel 1970, rendendo Artemis II il viaggio umano più lontano dalla Terra mai compiuto. Record di distanza e velocità mai raggiunti prima. Pur senza entrare in orbita lunare o effettuare un allunaggio, l’equipaggio ha raggiunto le 252. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Artemis II, rientro storico dopo il viaggio oltre la Luna

Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di...

Artemis II, rientro riuscito: così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla Luna(Adnkronos) – Artemis II è rientrata con successo sulla Terra: la missione della Nasa ha riportato a casa i quattro astronauti dopo lo storico...

ARTEMIS II: QUÉ SIGUE TRAS EL HISTÓRICO VIAJE A LA LUNA

Temi più discussi: Il rientro sulla Terra di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico splashdown in diretta; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II, rientro riuscito: velocità estreme e ammaraggio perfetto nel Pacifico; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra.

Artemis II, rientro riuscito: così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla LunaA bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen: un equipaggio destinato a entrare nei libri di storia. Non solo per la distanza record raggiunta — oltre 400mila chilometri ... adnkronos.com

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La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com