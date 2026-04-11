LIVE Verona-Civitanova 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | marchigiani avanti nel terzo set 9-11

Nella partita di Superlega volley in corso, Verona guida con un punteggio di 2-0 sui marchigiani. Nel terzo set, la squadra ospite si trova avanti 9-11, mentre i punti sono stati aggiornati in tempo reale. Durante il match, ci sono stati cambi di giocatori e scambi di battuta, con alcuni errori e attacchi vincenti che hanno segnato il ritmo dell'incontro. La partita prosegue con il punteggio di 13-13, e si seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Out Bottolo da zona 4 12-13 Diagonale stretta di Keita da zona 4 11-13 Errore al servizio Verona 11-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Darlaaaaaaaaaaaaaaaaaan 10-12 Out Nikolov da zona 4 9-12 Muroooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiin 9-11 Mano out Loeppky da zona 2 9-10 Errore al servizio Civitanova 8-10 La slash di Nikolov 8-9 Murooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooo 8-8 Errore al servizio Civitanova 7-8 Mano out Loeppky da zona 4 7-7 Errore al servizio Civitanova 6-7 Vincente Bottolo da zona 4 6-6 Murooooooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-6 Errore al servizio Verona 5-5...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel terzo set, 9-11 LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita...