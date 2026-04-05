LIVE Verona-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | veneti avanti anche nel secondo set 11-8

Nel match di Superlega volley tra Verona e Civitanova, i veneti sono avanti 1-0 e conducono anche nel secondo set con il punteggio di 11-8. Nel corso del gioco, si è verificato un problema per un giocatore di Civitanova, mentre nel primo tempo il punto è stato realizzato da Podrascanin. L'andamento del confronto viene aggiornato in tempo reale.

Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita col0pire il tabellone luminoso alla sinistra del campo 34-32 E’ out l’attacco di Nikolov da seconda linea! La Rana Verona vince un set lungh9issimo ed emozionante. Civitanova ha sprecato un grenade vantaggio e nel punto a punto i veneti hanno avuto qualcosa in più 17.59: Formazione confermata con Loeppky opposto e D’Heer al centro per Civitanova, manca Cortesia, c’è Zingel al centro con Vitelli per Verona 17.58: Resta da valutare l’impatto emotivo dell’eliminazione in Champions League contro lo Zawiercie: una delusione recente che può rappresentare un’incognita, ma anche un possibile fattore di reazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8 LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti cercano la fuga per vincere anche il secondo set, 15-17LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Temi più discussi: Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia una incerta serie di semifinale; Play Off: Verona-Civitanova, Perugia-Piacenza parte la corsa scudetto. LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley ... oasport.it Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, canale, streamingOggi domenica 5 aprile (ore 18.00) si gioca Verona-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Si apre la serie al meglio delle ... oasport.it Oggi SEMIFINALE SCUDETTO IN DIRETTA VERONA - CIVITANOVA: SEMIFINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Lube Volley facebook GAME DAY - Gara 1 Semifinali Play Off CI SIAMO, OGGI SI INIZIA IN CASA NOSTRA Si gioca Gara 1 delle Semifinali! Domenica 5 Aprile Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova Pala Agsm Aim Rai Sport, DAZN e VBTV #RanaV x.com