ATP Montecarlo oggi Sinner-Zverev per un posto in finale | quando e dove vederla
Oggi si gioca la semifinale del torneo ATP di Montecarlo tra un tennista italiano e un tedesco, entrambi pronti a sfidarsi per accedere alla finale. L'italiano ha avuto un percorso senza sconfitte finora e si prepara a confrontarsi con l'avversario in un match che si preannuncia interessante, considerando anche i precedenti tra i due giocatori. L'evento si svolge sui campi del torneo e sarà possibile seguirlo in diretta.
L’azzurro cerca un’altra impresa dopo un percorso perfetto: contro il tedesco un confronto già visto, con i precedenti a favore Jannik Sinnertorna in campo per inseguire un’altra finale prestigiosa. Oggi il numero due del mondo affronta Alexander Zverevnella semifinale del Masters di Monte-Carlo, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra rossa. Il match, in programma alle ore 13:30, rappresenta un banco di prova decisivo per l’azzurro, protagonista fin qui di un torneo di altissimo livello. Sinner arriva alla sfida dopo aver superato avversari ostici come Ugo Humbert, Tomáš Machác e Felix Auger-Aliassime, mostrando solidità, continuità e una grande tenuta mentale anche nei momenti più complessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Il siparietto tra Bergs e Sinner
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