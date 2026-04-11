ATP Montecarlo oggi Sinner-Zverev per un posto in finale | quando e dove vederla

Oggi si gioca la semifinale del torneo ATP di Montecarlo tra un tennista italiano e un tedesco, entrambi pronti a sfidarsi per accedere alla finale. L'italiano ha avuto un percorso senza sconfitte finora e si prepara a confrontarsi con l'avversario in un match che si preannuncia interessante, considerando anche i precedenti tra i due giocatori. L'evento si svolge sui campi del torneo e sarà possibile seguirlo in diretta.