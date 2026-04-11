Alle 11:00 si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev all’ATP di Montecarlo del 2026. È la terza volta in meno di due mesi che i due si affrontano in una semifinale, con l’ultimo match disputato appena 40 giorni fa. La partita sarà trasmessa in diretta e il pubblico può aggiornarsi cliccando sul link dedicato. La sfida si preannuncia interessante, con i giocatori pronti a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il teutonico Alexander Zverev, testa di serie numero 3, valido per la prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match del penultimo atto di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il secondo del programma di sabato 11 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio tra AndreozziGuinard ed ArevaloPavic. L’incontro tra Sinner e Zverev inizierà comunque non prima delle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorni

LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Zverev avanti di un set, a seguire l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.

LIVE Sinner-Zverev 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 0.

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Sinner domani sfiderà Zverev in semifinale a Montecarlo: l'orario e i precedenti - facebook.com facebook

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