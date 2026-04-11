LIVE Sinner-Zverev ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | terza semifinale consecutiva contro il tedesco

Alle ore 11:00 di oggi si è disputata la semifinale tra il tennista italiano e il tedesco nell’ambito dell’ATP di Montecarlo 2026. Questa è la terza volta consecutiva in cui i due si affrontano in una semifinale di un torneo ATP. La partita è stata trasmessa in diretta streaming e ha visto i due giocatori confrontarsi sul campo centrale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il teutonico Alexander Zverev, testa di serie numero 3, valido per la prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match del penultimo atto di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il secondo del programma di sabato 11 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio tra AndreozziGuinard ed ArevaloPavic. L’incontro tra Sinner e Zverev inizierà comunque non prima delle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedesco LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco strappa il pass per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Zverev aspetta in semifinale Sinner o Auger-Aliassime. Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE Temi più discussi: Sinner e Zverev si preparano per Monte-Carlo: match di esibizione nel Principato. VIDEO; LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorni; Sinner-Zverev, il 13° atto vale la finale: quando e dove vederla; Sinner-Zverev oggi in semifinale a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming. LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale nell’arco di 40 giorniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare ... oasport.it Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026: orario semifinale, streaming, differita in chiaroLa 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l'azzurro, ... oasport.it Sinner prepara la sfida con Zverev In semifinale a Monte-Carlo l’azzurro si aspetta un tedesco aggressivo e molto solido al servizio: sarà una partita durissima. La chiave Restare concentrato su sé stesso e su quello che deve fare in campo #Sinne x.com Sinner domani sfiderà Zverev in semifinale a Montecarlo: l'orario e i precedenti - facebook.com facebook