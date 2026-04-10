LIVE Zverev-Fonseca 7-5 6-7 6-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco strappa il pass per la semifinale

Al torneo ATP di Montecarlo, il match tra Zverev e Fonseca si è concluso con il tedesco che ha vinto in tre set, con i punteggi di 7-5, 6-7 e 6-3. Zverev ha ottenuto così la qualificazione per le semifinali e ora aspetta di conoscere il suo avversario tra Sinner e Auger-Aliassime. La partita si è svolta in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Zverev aspetta in semifinale Sinner o Auger-Aliassime. 14:00 47 errori non forzati per il carioca. 36 per il teutonico. 13:59 30 colpi vincenti per Fonseca. 25 per il nativo di Amburgo. 13:58 Il tedesco ha messo il 67% di prime in campo. Il numero 40 ATP il 65%. 13:57 Vediamo un po’ di dati. 4 ace per il brasiliano. 3 per il classe ’97. 7-5 6-7 6-3 In rete il diritto lungolinea del classe 2006. Il tedesco si aggiudica così il pass in semifinale dopo 2:40 di match. 40-15 Volée di rovescio lungolinea vincente del carioca. 40-0 Palla corta di diritto lungolinea vincente di Zverev. Ci sono tre match point. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco strappa il pass per la semifinale LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 5-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco è a un game dalla vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Volée di diritto incrociata e vincente del numero 40 ATP. LIVE Zverev-Fonseca, 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il diritto incrociato del tedesco. Temi più discussi: Joao Fonseca v Alexander Zverev (10/04/2026); LIVE Zverev-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: quarto di finale imprevedibile!; RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; I risultati del 2° turno a Monte-Carlo. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco strappa il pass per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:59 30 colpi vincenti per Fonseca. 25 per il nativo di Amburgo. 13:58 Il tedesco ha messo il 67% di prime in ... oasport.it Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingContinua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre ... oasport.it ZVEREV È IL PRIMO SEMIFINALISTA Match combattuto tra il N.3 al mondo e il giovane Fonseca, il tedesco approda per la 3ª volta in carriera in semifinale nel Principato Zverev vince il primo set per 7-5, nel secondo va avanti di un break, poi sotto e - facebook.com facebook Fonseca, sotto di un set e un break, porta Sascha Zverev al terzo set a Monte-Carlo Il vincente di questa sfida affronterà Sinner o Auger-Aliassime in semifinale. E inizia la terza ora di gioco... x.com