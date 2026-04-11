LIVE Sinner-Zverev 6-1 6-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | altra lezione al tedesco e pass per la finale!

Al torneo di Montecarlo, il giapponese ha vinto il suo match e si è qualificato per la finale. Nel frattempo, nel match tra due giocatori, uno ha vinto i primi due set con un punteggio di 6-1 e 6-4, ottenendo così l'accesso alla finale. La partita tra Alcaraz e Vacherot è prevista per dopo le 15.30. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 15.07 Un dato impressionante: solo il 44% dei punti ottenuti da Zverev con la prima. Questo la dice lunga sulla qualità della risposta dell’italiano. 15.06 22 vincenti e 11 gratuiti per Sinner. Saldo negativo per Zverev: 9-18. 15.06 All’azzurro resta un solo Masters 1000 dove non ha ancora giocato la finale: Madrid. 15.05 Sinner ha servito il 59% di prime, ottenendo l’87% dei punti. La resa con la seconda è stata ben del 75%. 15.04 Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev pe 6-1, 6-4 in appena un’ora e 22 minuti. Domani, alle 15.00, affronterà uno tra Alcaraz e Vacherot.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altra lezione al tedesco e pass per la finale! LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco strappa il pass per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Zverev aspetta in semifinale Sinner o Auger-Aliassime. LIVE Sinner-Zverev 6-1, 3-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: reazione d’orgoglio del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.