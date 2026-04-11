LIVE Sinner-Zverev 6-1 3-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | reazione d’orgoglio del tedesco

Al torneo di Montecarlo, il match tra Sinner e Zverev sta proseguendo con il giovane italiano in vantaggio 6-1, 3-2. Zverev ha mostrato una reazione e ha ottenuto un punto con un ace, ma ha anche commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 30-30. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione l’andamento del secondo set. È in programma anche l’incontro tra Alcaraz e Vacherot, previsto non prima delle 15.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 30-30 Altro doppio fallo del tedesco. 30-15 Sinner stecca in corsa con il diritto. 15-15 Doppio fallo di Zverev. 15-0 Lungo il rovescio incrociato di un Sinner più “umano” in questo secondo set. 3-2 Ancora un servizio esterno vincente. 40-15 Battuta vincente al centro. 30-15 Folgorante rovescio incrociato di Sinner che il tedesco non riesce ad arginare. Seconda di servizio. 15-15 Palla corta di Zverev, in rete la contro-smorzata di Sinner. 15-0 Zverev stecca la risposta di diritto. 2-2 Diritto lungolinea vincente di uno Zverev che ha reagito ed ora sta provando a fare partita alla pari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-1, 3-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: reazione d’orgoglio del tedesco LIVE Sinner-Zverev 4-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco cancella lo spettro del bagelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di...