LIVE Sinner-Zverev 4-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il tedesco cancella lo spettro del bagel

Durante la partita tra Sinner e Zverev a Montecarlo, il punteggio vede Sinner in vantaggio 4-1. In un momento della sfida, Zverev riesce a cancellare il rischio di un bagel, rispondendo con un punto vincente. La partita prosegue con scambi di gioco intensi, tra cui un rovescio in back di Sinner che costringe Zverev ad avanzare e un diritto incrociato largo. La partita è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 0-40 Rovescio in back di Sinner che costringe Zverev ad avanzare: largo il diritto incrociato. 0-30 In rete il rovescio incrociato di Zverev dopo uno scambio lungo. Il tedesco si infuria. 0-15 Bum bum Sinner. Picchia sempre più forte da fondo. 5-1 Aveva risposto bene Zverev, ma spreca malamente sparando fuori il successivo diritto. 40-30 Servizio vincente al centro del n.2. 30-30 Strenua difesa di Zverev, che trafigge Sinner con un superlativo passante di rovescio lungolinea. 30-15 Cattivo rimbalzo anche per Sinner, che stecca di diritto. 30-0 Largo il diritto incrociato di Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 4-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco cancella lo spettro del bagel LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio di secondo set del tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio incrociato giocato in recupero di Fonseca.