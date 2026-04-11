LIVE Paolini-Uchijima Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA | si giocherà il quarto singolare?

Oggi va in scena la partita tra Paolini e Uchijima nel torneo di tennis Italia-Giappone della BJK Cup 2026. La sfida si svolge sul campo principale e si sta giocando il quarto singolare della giornata. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la nostra diretta. Ricordiamo che l’evento si tiene in Italia e vede in campo le rappresentative dei due paesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e Moyuka Uchijima, valido per il terzo singolare del tie tra Italia e Giappone che lottano per decidere chi tra le due nazionali di tennis femminile prenderà parte alle prossime Finals di BJK Cup che verranno disputate dal 22 al 27 settembre a Shenzhen, in Cina. Se dovessimo raccontare il match tra la prima italiana al mondo e la sua avversaria nipponica significa che, purtroppo, la stessa toscana ha perso l’incontro di doppio giocato con la sua compagna Sara Errani, contro le giapponesi Eri Hozumo e Shuko Aoyama. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare? LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di... Temi più discussi: BJK Cup, Cocciaretto batte Uchijima: ora LIVE Paolini; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; BJK Cup, Italia-Giappone 2-0: dalle 11 Errani/Paolini in doppio LIVE su SuperTennis; RIVIVI IL LIVE! Italia-Giappone 2-0: azzurre avanti dopo la prima giornata. LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana regala il primo punto alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH ... oasport.it BJK Cup, Cocciaretto batte Uchijima: ora LIVE PaoliniElisabetta Cocciaretto porta avanti l'Italia nel Qualifier di Billie Jean King Cup contro il Giappone, trasmesso in diretta e in esclusiva ... sport.tiscali.it #BJKCup qualif day1 AUS-GBR 0-2 Stojsavljevic d Gibson 76 75 Dart d Birrell 46 63 63 KAZ-CAN 1-1 Putintseva d Cross 63 75 #Andreescu d Zhiyenbayeva 64 76 ITA-JPN 2-0 #Cocciaretto d Uchijima 75 62 #Paolini d Sakatsume 63 x.com TENNIS - BILLIE JEAN KING CUP Parte bene il percorso di qualificazione per la BJK Cup. A #Velletri, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini vincono i rispettivi incontri su Uchijima e Sakatsume. la prima giornata si chiude con l'Italia in vantaggio di 2 a 0 sul - facebook.com facebook