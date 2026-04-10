Oggi si svolge il primo singolare tra una giocatrice italiana e una avversaria giapponese, che si inserisce nel quadro delle qualificazioni alle finali del Billie Jean King Cup 2026. La partita si svolge in diretta e viene seguita con aggiornamenti in tempo reale. La sfida rappresenta una delle tappe principali della fase di qualificazione, che coinvolge le nazionali di entrambi i paesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di qualificazione alle fasi finali di Billie Jean King Cup 2026. Nell’impianto del Colle degli Dei di Velletri le azzurre capitanate da Tathiana Garbin avviano la difesa del titolo contro la compagine nipponica. Reduci dai trionfi nelle passate due edizioni Jasmine Paolini e compagne non vogliono fermarsi andando a caccia del pass che le proietterebbe alle finali di Shenzen (Cina) previste il prossimo settembre. Si partirà con l’incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima Cocciaretto, venticinquenne marchigiana, si presenta all’appuntamento con la massima competizione a squadre femminile da numero 42 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidie

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LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il...

Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone LIVE su SuperTennis: venerdì dalle 12 Cocciaretto-Uchijima; Elisabetta Cocciaretto - Moyuka Uchijima Riassunto della partita; Italia-Giappone, definite le avversarie di Cocciaretto e Paolini in Billie Jean King Cup. Doppio nella seconda giornata; La Billie Jean King Cup lascerà un segno importante a Velletri.

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BJK Cup, a Velletri parte la caccia al tris. Si inizia con Cocciaretto-UchijimaDomani prenderà il via la sfida tra l’Italia bicampione uscente e il Giappone, che dovrà fare a meno di Naomi Osaka. Si giocherà al circolo ‘Colle degli Dei’ di Velletri Sarà Elisabetta Cocciaretto a ... tennisitaliano.it

Decisi gli accoppiamenti della sfida tra Italia e Giappone Cocciaretto - Uchijima Paolini - Sakatsume Errani/Paolini - Hozumi/Aoyama Paolini - Uchijima Cocciaretto - Sakatsume Si parte domani alle 12:00, in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook

Le campionesse del mondo tornano in campo così Italia-Giappone venerdì dalle 12:00 Elisabetta Cocciaretto Moyuka Uchijima Jasmine Paolini Himeno Sakatsume Italia-Giappone sabato dalle 11:00 Errani/Paolini Hozumi/Aoy x.com