LIVE Italia-Spagna World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | squadre in acqua

Alle 14:31 le squadre sono in acqua per la fase di inizio della partita tra Italia e Spagna nella World Cup di pallanuoto 2026. Gli azzurri si sono sistemati sulla linea di fondo in attesa dello sprint iniziale. La partita è visibile in diretta e sono stati aperti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. 14:30 Il roster della Spagna per la partita 1.Unai Aguirre 2.Alberto Munarriz 3.Alvaro Granados 4.Bernat Sanahuja 5.Marc Valls 6.Marc Larumbe 7.Josep Bonet 8.Sergi Cabanas 9.Biel Gomila 10.Fran Valera 11.Unai Biel 12.Alejandro Bustos 13.Eduardo Lorrio 14.Oscar Asensio 14:29 Il roster dell’Italia per la prima partita ad Alessandropoli 1.Marco DelLungo 2.Alessandro Balzarini 3.Stefano Guerrato 4.Giacomo Cannella 5.Filippo Ferrero 6.Edoardo DiSomma 7.Vincenzo Dolce 8.Tommaso Gianazza 9.Matteo IocchiGratta 10.Lorenzo Bruni 11.Mario DelBasso 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acqua LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte alle 14:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook Rinnovabili: Spagna VS Italia e la posizione del governo Meloni. L'analisi. la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com