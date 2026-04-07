LIVE Italia-USA 15-8 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Alle 15:08 si conclude il quarto e ultimo periodo della partita di pallanuoto tra Italia e Stati Uniti, valida per la World Cup 2026. Con un gol di Ryan Ohl sfruttando la superiorità numerica, gli Stati Uniti riducono il punteggio a 15-8. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link fornito. La partita si sta avviando verso la sua conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.20 Gol di Ryan Ohl, sfruttata la superiorità numerica, Italia-Usa 15-8. 1.13? Time out per l’Italia che organizza oramai gli ultimi attacchi. 3.50? Gooooooooooooooool, Ferrero su rigore non sbaglia, Italia-Usa 15-7. 4.22? Gooooooooooooooool, Guerrato mette probabilmente la parola fine alle speranze americane, Italia-Usa 14-7. 5.28? Errore sottoporta di Daube. 7.38? Goooooooooooooooool, Balzarini grande gol per il giocatore azzurro, Italia-Usa 13-7. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Usa 12-7. 0.28 Gooooooooooooooool, Cannella con un tiro sul primo palo, Italia-Usa 12-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA 13-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Argomenti più discussi: Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole ... oasport.it E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook