LIVE Italia-Grecia 12-12 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Al momento, la partita tra Italia e Grecia si trova nell'ultimo quarto con il punteggio di 12-12. Un gol di Iocchi Gratta ha riportato la parità. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato, mentre l’orario attuale segnala le 7.36. La sfida continua a essere molto equilibrata e in corso di svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.36? Goooooooooooooool, Iocchi Gratta rimette in pari il punteggio, Italia-Grecia 12-12. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla alla Grecia. Finisce il terzo quarto, Italia-Grecia 11-12. 0.35? Errore su rigore di Argyropoulos. 0.59? Goooooooooooool, Di Somma sblocca di nuovo le marcature, Italia-Grecia 11-12. 1.39? Tiro fuori di Argyropoulos. 2.59? Errore di Cassia a pochi metri dalla porta. 4.38? Gol di Gardikas che approfitta della superiorità numerica, Italia-Grecia 10-12. 5.11? Errore di Del Basso da ottima posizione. 7.22? Gol su rigore di Argyropoulos, Italia-Grecia 10-11. 7.43? Gooooooooooooooool, Carnesecchi da posizione impossibile, Italia-Grecia 10-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 12-12, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 8-12, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.; World Cup. Italia-Croazia 13-11. Settebello alle Superfinal; World Cup, il Settebello va: Usa travolti 15-8; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1. LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ... oasport.it Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 10-15): il Setterosa va ko! (Europei pallanuoto 2026, 31 gennaio)Diretta Italia Grecia streaming video Rai: orario e risultato live per il Setterosa agli Europei di pallanuoto 2026, oggi sabato 31 gennaio Sconfitta per il Setterosa con il risultato finale di 15-10 ... ilsussidiario.net SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: fari puntati sugli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, Italia-Grecia di pallanuoto, i playoff scudetto di volley e tanto altro - facebook.com facebook Fissata un’amichevole tra l’Italia e la Grecia a Creta il prossimo 7 Giugno x.com