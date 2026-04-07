LIVE Italia-USA 2-1 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tiro spettacolare di Cassia

Durante la partita tra Italia e Stati Uniti nella Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, il risultato attuale è di 2-1 in favore dell’Italia. Al momento, un tentativo di tiro di Cassia, descritto come spettacolare, ha avuto luogo, mentre un altro tentativo di Dolce da una buona posizione è stato parato dal portiere avversario. La partita è in corso, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54? Dolce manca la rete da ottima posizione, tiro parato. 5.26? Goooooooooooool, Dolce con un tiro dal perimetro, Italia-Usa 2-1. 5.53? Gol di Irving, dopo un lungo attacco grazie ad una doppia esclusione italiana trova la rete del pari, Italia-Usa 1-1. 7.08? Ryder Dodd manca il tiro da buona posizione. 7.35? Gooooooooooooool, Cassia sblocca subito il match con un missile sotto porta, Italia-Usa 1-0. 7?.55? Primo sprint vinto dall’Italia. 7.55? Inizia il primo primo quarto! 18.42 Tutto pronto per l’inizio del match. 18.37 Inni nazionali in corso. 18.32 Gli Usa vivono un momento di consolidamento in vista delle prossime Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tiro spettacolare di Cassia LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello... LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello... Argomenti più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vincere per avvicinare la qualificazione; Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite. DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 2-0): le azzurre hanno vinto la BJK Cup 2025, titolo confermato!Diretta Italia Usa finale BJK Cup, risultato finale 2-0: secondo titolo consecutivo per le azzurre che schiantano gli Stati Uniti nell'ultimo atto. DIRETTA ITALIA USA (RISULTATO FINALE 2-0): BIS ... ilsussidiario.net E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook