CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Corsa iniziata da circa un’ora con partenza ed arrivo da Sant Feliu de Guixols. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. 172.7 km con partenza ed arrivo a Sant Feliu de Guixols per una prima frazione che si prospetta già interessante. Le principali asperità verranno affrontate nella prima metà di gara, con il finale che prevede alcuni saliscendi con pendenze non impegnative. Tappa che dovrebbe culminare con uno sprint adatto ai velocisti resistenti visto l’arrivo in leggera salita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 130 km dall’arrivo

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