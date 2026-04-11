LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 14 | 07

Da oasport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza alle 14:07. La corsa si conclude ad Eibar, dove il portoghese Paul Seixas ha conquistato la vittoria in volata, precedendo il tedesco Florian Lipowitz e lo spagnolo Javier Romo. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Paul Seixas ha legittimato il suo dominio vincendo in volata anche la quinta tappa, Eibar-Eibar, davanti al tedesco Florian Lipowitz e allo spagnolo Javier Romo. 13:45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la Goizper-Antzuola-Bergara di 135,2 chilometri. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Si conclude la corsa a tappe con il talento francese Paul Sexais che viaggia a vele spiegate verso il primo grande successo della giovanissima carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fuga. Si ritira AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:40 Lo spagnolo Jaun Ayuso della Lidl-Trek ha abbandonato la corsa.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 La prossima asperità da affrontare sarà Jata, terza categoria di 4,6 chilometri al 5,8% di pendenza...

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