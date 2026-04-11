LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 14 | 07

Oggi si svolge la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza alle 14:07. La corsa si conclude ad Eibar, dove il portoghese Paul Seixas ha conquistato la vittoria in volata, precedendo il tedesco Florian Lipowitz e lo spagnolo Javier Romo. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Paul Seixas ha legittimato il suo dominio vincendo in volata anche la quinta tappa, Eibar-Eibar, davanti al tedesco Florian Lipowitz e allo spagnolo Javier Romo. 13:45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la Goizper-Antzuola-Bergara di 135,2 chilometri. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Si conclude la corsa a tappe con il talento francese Paul Sexais che viaggia a vele spiegate verso il primo grande successo della giovanissima carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si parte alle 14:07 LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fuga. Si ritira AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:40 Lo spagnolo Jaun Ayuso della Lidl-Trek ha abbandonato la corsa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 La prossima asperità da affrontare sarà Jata, terza categoria di 4,6 chilometri al 5,8% di pendenza... Gascogne secrète : villages, Armagnac et nature sauvage | Trésors du Patrimoine Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint vincente di Laurance a Basauri. Fortunato in Top 10; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas per il sigillo finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta ed ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas cala il tris in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:47 Paul Siexas vince la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi, Eibar-Eibar di 176,2 chilometri. Il francese ... oasport.it Markel Beloki tamponato dall’auto della BMW del team Lidl-Trek durante la quinta tappa dell’Itzulia Paesi Baschi. Il responsabile è stato squalificato e punito anche con una multa salata - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Kim Andresen (ds Lidl-Trek) escluso dalla corsa per aver tamponato Markel Beloki: oltre a lui anche altri 3 cartellini gialli x.com