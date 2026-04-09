LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | non parte ancora la fuga Si ritira Ayuso

Nella tappa di oggi del Giro dei Paesi Baschi 2026, la fuga non è ancora partita e la corsa procede senza grandi scossoni. A circa metà percorso, lo spagnolo Jaun Ayuso, che gareggiava con la maglia della Lidl-Trek, ha deciso di ritirarsi. La corsa resta aperta e in attesa di sviluppi, con i ciclisti che continuano a pedalare sui percorsi pianeggianti e collinari della regione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:40 Lo spagnolo Jaun Ayuso della Lidl-Trek ha abbandonato la corsa. 14:37 Una caduta nelle retrovie spezza il gruppo in due tronconi. 14:35 Lo spagnolo Joan Bou della Caja Rural – Seguros RGA guida la classifica del GPM con 21 punti e otto lunghezze di vantaggio su Paul Seixas. 14:32 La prossima asperità da affrontare sarà Jata, terza categoria di 4,6 chilometri al 5,8% di pendenza media. 14.29 A 120 chilometri dall’arrivo, gruppo nuovamente compatto. 14.26 Scaroni, Soler e Garcia Pierna si sono riportati davanti, ma la situazione continua ad evolversi. 14.23 Percorsi i primi 45 chilometri di gara. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fuga. Si ritira Ayuso LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 La prossima asperità da affrontare sarà Jata, terza categoria di 4,6 chilometri al 5,8% di pendenza... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro... Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Seixas contro tuttiQuarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint vincente di Laurance a Basauri. Fortunato in Top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 17:36 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro dei ... oasport.it DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Quarta Tappa x.com Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook