Oggi in diretta si segue la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. La fuga annunciata non è ancora partita, mentre i ciclisti si preparano ad affrontare la prossima asperità, Jata, una salita di terza categoria lunga 4,6 chilometri con una pendenza media del 5,8 per cento. La corsa prosegue con i corridori concentrati sul percorso e le sfide che li attendono.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 La prossima asperità da affrontare sarà Jata, terza categoria di 4,6 chilometri al 5,8% di pendenza media. 14.29 A 120 chilometri dall’arrivo, gruppo nuovamente compatto. 14.26 Scaroni, Soler e Garcia Pierna si sono riportati davanti, ma la situazione continua ad evolversi. 14.23 Percorsi i primi 45 chilometri di gara. 14.20 Ripartono gli scatti dal gruppo, si muove anche il nostro Christian Scaroni. 14.16 Secondo GPM di giornata per i corridori: San Pelayo (5.7 km al 4.4%). 14.13 Il gruppo non si è ancora arreso. 14.09 All’attacco con Alaphilippe troviamo Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) e Andreas Kron (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: non parte ancora la fuga

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa.

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Isaac del Toro è stato costretto ad abbandonare il Giro dei Paesi Baschi dopo una brutta caduta nella terza tappa; il dottor Adrian Rotunno, direttore medico della UAE Team Emirates-XRG, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. - facebook.com facebook