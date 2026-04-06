LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas impressionante delude Tiberi

Oggi si svolge la cronaca in diretta della tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con il corridore Seixas che si distingue per un risultato impressionante, mentre Tiberi non riesce a mantenere le aspettative. Alla fine della corsa, i primi cinque classificati sono stati aggiornati con Seixas in testa, seguito da altri atleti che hanno concluso la tappa con tempi più elevati. La competizione continua a regalare sorprese e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 Ecco la top five dei tempi al traguardo: 1 SEIXAS Paul 17.09 2 ROGLI? Primož 0.28 3 LIPOWITZ Florian 0.33 4 SKJELMOSE Mattias 0.45 5 ROMO Javier 0.48 15.56 Partito Christian Scaroni (XDS Astana Team). 15.52 Antonio Tiberi ha chiuso sul traguardo in 18’23, ad oltre un minuto da Seixas. 15.49 Arriva Mattias Skjelmose, quarto in 17’54”. 15.48 Secondo tempo per Lipowitz, che chiude in 17’42”. 15.46 Arriva sul traguardo Paul Seixas, primo tempo con 17’09”. Impressionante prova del talentino francese. 15.42 Lipowitz è secondo dietro a Seixas, 12? lo svantaggio. 15.41 Mostruoso Seixas, è primo al secondo intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas impressionante, delude Tiberi LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic primo sul traguardo, partito Tiberi Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e Roglic; Analisi Favoriti Giro dei Paesi Baschi 2026: prove di futuro tra Paul Seixas e Isaac Del Toro?; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic primo sul traguardo, partito TiberiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Paul Seixas si prepara ad affrontare il Giro dei Paesi Baschi con ambizioni importanti facebook DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa x.com