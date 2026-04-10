LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo dei big in testa alla gara

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa che si sta sviluppando in tempo reale. Il gruppo dei favoriti è in testa al percorso, con un tentativo di attacco da parte di un ciclista noto per la sua determinazione. Un altro corridore lo ha seguito nelle fasi più intense della gara, mantenendo alta la tensione tra i partecipanti. La corsa continua con aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Il mai domo Soler ci prova ancora. Lo segue Ben Healy. 16:29 La prossima difficoltà da affrontare sarà la salita di Trabakua, terza categoria di 3,4 chilometri al 6,8%. 16:26 Al comando della corsa ci sono: Clément Champoussin, Christian Scaroni, Igor Arrieta, Marc Soler, Primož Rogli?, Florian Lipowitz, Paul Seixas, Nicolas Prodhomme, Ibon Ruiz, Cian Uijtdebroeks, Javier Romo, Pello Bilbao, Ion Izagirre, Alex Aranburu, Mikel Bizkarra, Ben Healy, Markel Beloki, Alex Baudin 16:24 I corridori attardati si ricongiungono al gruppo di testa. 16:22 Ripreso Soler. Nel gruppo di testa ci sono: Clément Champoussin, Primož Rogli?, Florian Lipowitz, Paul Seixas, Nicolas Prodhomme, Javier Romo, Pello Bilbao, Ion Izagirre, Alex Aranburu, Markel Beloki, Alex Baudin, Kévin Vauquelin e Marc Soler. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo dei big in testa alla gara Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini in testa, vicino il gruppo con Seixas Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si separa il gruppo di testa Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Seconda Tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due guidano la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 La velocità media aggiornata è di 38,8 km/h. 15:16 Mancano cento chilometri alla fine della tappa. 15:13 ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com