LIVE Francia-Italia Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | azzurri per il colpaccio a Parigi!

L’Italia affronta la Francia nel Sei Nazioni 2026, dopo aver subito una sconfitta pesante nell’ultimo incontro. La squadra azzurra cerca di riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica, spinta dalla voglia di portare a casa una vittoria in trasferta. I giocatori italiani si preparano a disputare una partita intensa e combattuta, con l’obiettivo di sorprendere gli avversari. La sfida si preannuncia difficile, ma la determinazione non manca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2026. Gli azzurri di Gonzalo Quesada fanno visita ai cugini d’oltralpe una settimana dopo aver sfiorato il pareggio in Irlanda. Drop d’avvio alle 16.10 nella splendida cornice dello Stade Pierre-Maruoy per il posticipo domenicale che chiuderà il terzo turno aperto sabato da Inghilterra-Irlanda e Galles-Scozia. Il coach argentino della nazionale azzurra ritrova finalmente Ange Capuozzo, che torna titolare da estremo permettendo all’ottimo Louis Lynagh di appropriarsi del suo ruolo naturale dopo essersi sacrificato nelle prime due uscite. 🔗 Leggi su Oasport.it

