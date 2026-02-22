LIVE Francia-Italia 7-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | meta bruciante di Bielle-Biarrey

La partita tra Francia e Italia termina con un punteggio di 7-0, a causa di un tentativo di meta realizzato da Bielle-Biarrey. La squadra francese domina il gioco fin dai primi minuti, sfruttando le pause dell’Italia per avanzare con decisione. La mischia francese crea pressione costante, portando a un vantaggio che si mantiene fino alla fine. I tifosi assistono a una sfida intensa, con continui scambi di palla e occasioni perse da entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? In avanti di Lamaro. Altra mischia con introduzione transalpina. 10? Intercetto di Zuliani con gli azzurri che mettono poi pressione al recupero avversario. Francesi che preferiscono rifugiarsi in rimessa. 8? Lancio storto della touche. Regaliamo subito palla. Francia che sceglie di operare la prima mischia chiusa. 7? Ottimo intervento di Lorenzo Cannone, che mette le mani sulla palla guadagnando il turnover. Possiamo finalmente rifiatare. 5? Non sbaglia Ramos. Francia 7 Italia 0. 4? Meta Francia. Dupont è scaltrissimo sul rimbalzo a seguito del calcio di Fusco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per il colpaccio a Parigi!L’Italia affronta la Francia nel Sei Nazioni 2026, dopo aver subito una sconfitta pesante nell’ultimo incontro.

LIVE Irlanda-Italia 5-10, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: meta di Nicotera dalla maulL’Italia segna la prima meta contro l’Irlanda durante la partita dei Sei Nazioni 2026, quando Nicotera sfrutta una maul per portare punti sul tabellone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sei Nazioni U20, stasera Francia-Italia su Sky; LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la favorita al titolo; RECAP! Staffetta, Italia BRONZO alle spalle di Norvegia e Francia!; Italia in maglia rossa per la Francia: torna Capuozzo.

Francia-Italia diretta Sei Nazioni: segui la sfida di rugby oggi LIVEDopo il successo con la Scozia all'esordio e il ko a Dublino, gli azzurri di Quesada fanno visita ai campioni in carica nella terza giornata della rassegna internazionale: tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it

LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per il colpaccio a Parigi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del ... oasport.it

Sei Nazioni, Francia-Italia LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #SeiNazioni #Rugby x.com

Italia-Francia, rinviato il vertice bilaterale previsto ad aprile - facebook.com facebook