LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del terzo match

Mancano pochi minuti all'inizio del terzo incontro nel torneo di tennis in corso. Dopo le prime due partite, che hanno visto rispettivamente Errani e Paolini affrontare avversarie giapponesi, il punteggio complessivo è di 2-0 a favore dell’Italia. Si attende ora l’inizio del match tra Paolini e Uchijima, previsto per le 11. La diretta della partita è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

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