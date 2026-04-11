Oggi si gioca la partita tra le squadre nazionali di Italia e Giappone nella competizione di tennis BJK Cup 2026. La sfida si sta svolgendo in diretta, con le azzurre che cercano di chiudere la pratica dopo aver vinto i primi due set. La cronaca in tempo reale è disponibile per seguire ogni movimento e punto della partita.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama, nell’incontro valido per la terza sfida del tie tra Italia e Giappone, turno di qualificazione della BJK Cup. Le azzurre hanno bisogno della vittoria per centrare le Finals della competizione che verranno disputate in Cina, a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. La prima giornata di match è terminata come da pronostico e, soprattutto, come meglio non poteva terminare. L’Italia femminile di tennis capitanata da Tathiana Garbin ha vinto i primi due incontri della sfida contro le nipponiche di Ai Sugiyama, grazie al 2-0 (7-5, 6-2) di Elisabetta Cocciaretto su Uchijima Moyuka e il 2-0 (6-3, 6-1) di Jasmine Paolini su Sakatsume Himeno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica

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Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - - facebook.com facebook

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