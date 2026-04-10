LIVE Paolini-Sakatsume 6-3 4-1 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | doppio break per l’azzurra

Nella giornata di oggi si stanno disputando diversi incontri di tennis, tra cui il match tra Paolini e Sakatsume, concluso con un risultato di 6-3, 4-1, e il confronto tra Italia e Giappone, terminato con un punteggio di 1-0. Sono in corso anche le partite di doppio, con un doppio break messo a segno dall’azzurra, e altri incontri live che si svolgono in diverse fasce orarie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) 15-0 In rete la risposta di dritto di Sakatsume, 4-1 Break Paolini: scappa il rovescio della giapponese. 15-40 Lungo il dritto di Paolini 0-40 Paolini manovra bene, attacca in controtempo e poi chiude con lo smash 0-30 Sakatsume tenta un complicato rovescio lungolinea che non termina in campo. 0-15 Sakatsume accelera con il dritto lungolinea. Paolini ci arriva bene ed incrocia con il rovescio, sfruttando il campo lasciato scoperto dalla giapponese 3-1 Gioco Paolini: grande prima in slice per l’azzurra che poi chiude con il rovescio successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 4-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: doppio break per l’azzurra LIVE Paolini-Sakatsume 1-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. Argomenti più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming; Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi. Inizia il secondo match di giornata a Velletri Paolini vs. Sakatsume x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la sfida tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume. La numero 1 d'Italia cerca la vittoria per portare le azzurre sul 2-0 dopo il successo di Cocciaretto. - facebook.com facebook