LIVE Errani Paolini-Xu Yang WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | cresce l’attesa per le azzurre a brece la sfida tra Hozumi

Alle ore 21.02 si è concluso il match tra ErlerVavassori e JohnsonZielinkski sul campo 5 durante il torneo di Indian Wells 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del team italiano in tre set, mentre le azzurre Errani e Paolini sono in attesa di scendere in campo per la prossima sfida contro Xu e Yang. La manifestazione prosegue con l’attenzione rivolta anche alla sfida tra Hozumi e l’avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Buonasera, Amici di OA Sport. Sul campo 5 si è appena concluso il match tra ErlerVavassori e JohnsonZielinkski, terminato con la vittoria del binomio con il giocatore italiano, il quale si è imposto in tre set. A breve comincerà la sfida tra HozumiWu e PerezSchuurs. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra Sara ErraniJasmine Paolini e le cinesi Xu YifanYang Zhaoxuan. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il duo vincente dell'incontro che ai quarti di finale troverà la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic.