LIVE Paolini-Sakatsume Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA | la leader azzurra scende in campo

Alle ore 12.00, si è aperto l'incontro tra le rappresentanti italiane e giapponesi nel torneo di tennis BJK Cup 2026. La leader della squadra azzurra è scesa in campo per il primo singolare, mentre parallelamente si stanno svolgendo altri incontri tra i vari giocatori delle due nazioni. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le eventuali variazioni del programma di giornata.

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