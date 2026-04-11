LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 6-5 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | le azzurre cercano il break per volare alle Finals!

Nella sfida tra Errani e Paolini contro Hozumi e Aoyama si sta giocando il secondo set, con il punteggio di 6-2, 6-5. La partita fa parte della fase a eliminazione diretta della BJK Cup 2026, che vede in campo anche le rappresentative di Italia e Giappone. Le italiane sono vicine a ottenere il break decisivo per qualificarsi alle Finals. La diretta segue aggiornamenti in tempo reale e include il match tra Paolini e Uchijima, in programma dopo le 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 0-40 Errani chiude con la volée alta! Arrivano tre palle per volare in Cina! Seconda palla. 0-30 Esce anche il rovescio della giapponese! 0-15 Paolini spinge con il dritto, esce il colpo di Aoyama. Seconda palla. Serve Aoyama. 6-5 GAME ERRANIPAOLINI! Le azzurre restano avanti dopo l’errore a rete, l’ennesimo, di Aoyama. 40-30 Non resta in campo la difesa di Hozumi dopo il dritto di Sara. 30-30 Con un brivido, ci salviamo. Smash vincente di Errani. 15-30 Volée vincente di Errani. 0-30 Parata a rete di Aoyama, volée vincente. 0-15 Scappa di poco via il dritto di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 6-5, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre cercano il break per volare alle Finals! LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la praticaBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari doppio e singolari, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 6-5, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre cercano il break per volare alle Finals!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com