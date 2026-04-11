LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 6-2 1-0 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | le azzurre partono avanti nel secondo set

Le partite di doppio tra le coppie italiane e giapponesi stanno proseguendo nel torneo di tennis. Dopo aver concluso il primo set con un punteggio di 6-2, le giocatrici italiane sono avanti nel secondo set con un vantaggio di 1-0. La sfida si svolge nel contesto della competizione per la BJK Cup 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili durante l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) Seconda palla. 40-30 Fa tutto bene Paolini che difende e attacca, ma l’ultima volée finisce in rete. Sarebbe stato un vincente. 30-30 Lunghissimo il rovescio verso il centro di Hozumi. Si apre una piccola occasione per le azzurre. 30-15 Paolini cerca il lungolinea di dritto, Aoyama resta ferma ma il nastro ferma tutto. Seconda. 15-15 Doppio fallo di Hozumi, il primo del suo match. 15-0 La nipponica vince lo scambio da fondo con Paolini che non trova il campo con il dritto lungolinea. Serve Hozumi, che parte con una seconda. 1-0 GAME ERRANIPAOLINI! Jasmine tiene a zero il primo servizio del secondo set! 40-0 Errani piazza la volée alta, la difesa di Aoyama non resta in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-2 1-0, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: le azzurre partono avanti nel secondo set LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la praticaBuongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno le... LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 5-2, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: resiste il break delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Colpisce male il dritto Hozuni, ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com