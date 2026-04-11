LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 2-1 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | non ci sono palle break ad inizio match

All'inizio del secondo match tra Errani e Paolini contro Hozumi e Aoyama, non sono state registrate palle break. La partita si sta svolgendo nel contesto della BJK Cup 2026, con l'Italia avanti per 2-0 nella sfida contro il Giappone. I tornei di tennis femminile proseguono con aggiornamenti in tempo reale, mentre i giocatori si affrontano sul campo. La diretta continua con il secondo incontro tra Paolini e Uchijima, previsto dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) A-40 Miracolo di Aoyama sul dritto di Paolini, il secondo colpo della toscana è vincente! 40-40 Non resta in campo il dritto lungolinea di Paolini. Si va ai vantaggi. 40-30 Volée stoppata di Errani che diventa un vincente. Seconda palla, punto importante. 30-30 Altro gran dritto di Paolini! 15-30 Errani lascia passare la palla a rete, Paolini non riesce a preparare il colpo. 15-15 Aoyama chiude la volée a rete. 15-0 La toscana accelera, Aoyama manda fuori il rovescio lungolinea. Seconda palla per Jas. Serve Paolini. 3-1 BREAK ERRANIPAOLINI! Sara sceglie l’ennesimo stupendo lob della sua carriera, Aoyama manda in rete il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 2-1, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break ad inizio match LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del terzo matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 0-0, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: inizia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari doppio e singolari, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 2-1, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break ad inizio matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 2-1 GAME ERRANI/PAOLINI! Dritto vincente ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Errani/Paolini Aoyama/Hozumi è ORA in diretta su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com