LIVE Errani Paolini-Hozumi Aoyama 0-0 Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | inizia il match!

Al momento, nel torneo di tennis, la coppia formata da Errani e Paolini è in campo contro le avversarie giapponesi e il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. La sfida tra Italia e Giappone si sta svolgendo in diretta, con il secondo incontro tra Paolini e Uchijima previsto a partire dalle 11. La partita fa parte della fase di qualificazione per la BJK Cup 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 15-15 Risposta vincente di rovescio lungolinea per Hozumi. Seconda palla. 15-0 Chiusura a rete di Errani. Serve Paolini. INIZIA IL MATCH 11.12 Riscaldamento finito, ci siamo! 11.09 Manca pochissimo, saranno le azzurre le prime a servire con Paolini che darà il via al match con la sua battuta. 11.06 L’Italia cerca il settimo successo di fila, con la serie che è partita proprio contro il Giappone, a Malaga, nel 2024. 11.05 Errani e Paolini non hanno mai perso un match di doppio in BJK Cup, una statistica importante che fa capire la forza di queste due giocatrici che, insieme, formano una delle migliori coppie di doppio degli ultimi anni nel tennis mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 0-0, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: inizia il match! LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del terzo matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il doppio può chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere la pratica; LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: si giocherà il quarto singolare?; Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: ingresso in campo delle tenniste!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) 11.09 Manca pochissimo, saranno le ... oasport.it Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streamingNella giornata di ieri l'Italia ha vinto entrambi i singolari completando due terzi del lavoro, ma oggi l'obiettivo sarà quello di chiudere subito i conti ... oasport.it Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - - facebook.com facebook