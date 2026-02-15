LIVE Conegliano-Perugia 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-18 primo set senza patemi per le venete

Il match tra Conegliano e Perugia si è acceso quando Lemmens ha messo a segno un primo tempo potente, causando il primo set vinto dalle venete per 25-18. La partita, valida per la stagione 2026 di serie A femminile, si sta giocando in diretta e in questo momento le squadre si affrontano con grande intensità. Adigwe ha risposto subito con un attacco diagonale preciso, portando Perugia a ridurre le distanze. Nel frattempo, l’attacco in pipe di Adigwe ha portato le umbre a un vantaggio di 0-2.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Ancora Lemmens con il primo tempo potente! 1-2 Non sbaglia stavolta Adigwe che trova il punto con la diagonale potente verso zona 1! 0-2 Lungo l'attacco in pipe di Adigwe, doppio vantaggio di Perugia. 0-1 Scambio lungo in apertura di set chiuso dal pallonetto lungo verso zona 5 di Gennari! SECONDO SET 25-18 SILLAH! Ewert sbaglia l'alzata in pipe per la schicciatrice slovena, Sillah però con un palleggio a due mani senza nemmeno saltare trova il pallonetto vincente! Primo set di Conegliano! 24-18 Non si intendono Ewert e Lubian. Il primo tempo viene lisciato dalla centrale che regala il punto alle avversarie.